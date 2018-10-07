Mustafa Reşit Akçay: ''İlk 8 hafta...''

Spor Toto 1 Lig'in 8. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Birkaç hafta önce 'ilk 8 haftayı 10 ya da 12 puanla bitirirsek çok iyi olacak' diye ifade kullanmıştım. Allah'a şükürler olsun, onu gerçekleştirmiş olduk." dedi.Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor ile önemli bir maç oynadıklarını söyledi.Elde ettikleri galibiyetle 12 puana ulaştıklarını hatırlatan Akçay, "Kendimize 8 haftalık bir toparlanma süreci tanımıştık. Birkaç hafta önce 'ilk 8 haftayı 10 ya da 12 puanla bitirirsek çok iyi olacak' diye ifade kullanmıştım. Allah'a şükürler olsun, onu gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.Akçay, bugün futbolcularının iyi mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Müsabakanın başından itibaren kora kor, yere sağlam basan bir takım olarak, rakibin her gayretine mutlaka bir karşıt duruş gösterdik. Özellikle ilk yarıda bunu daha çok devre soktuk. Kazandık, kazanınca bazı şeyler mükemmel oluyor. Biz yine de kazanmamıza rağmen eksiklerimizi gözden geçireceğiz. Yapılanma içerisinde olan bir takımız. Bazı konularda geciktik. Bu ara bizim için çok iyi oldu."Osmanlıspor'un hedefine ilişkin soruya Akçay, "Ocak ayından sonra yolculuğun nereye olacağını aşağı yukarı gerçekçi bir tespitle yaparız." yanıtını verdi.Akçay, Osmanlı Stadı'nın zeminine yönelik iyileştirme çalışmalarının milli arada da devam edeceğini dile getirerek, "Zemin 15 gün sonra çok daha iyi olacak." dedi.