Mustafa Reşit Akçay: 'Futbolun içinde bu var'

TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, üst üste 4 maç galip geldikten sonra sahalarında bu maçı da kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını ifade etti.



"Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz ancak futbolun içinde bu var." diyen Akçay, şunları kaydetti:



"Takımıma güvenim her zamankinden daha da arttı. Taraftarımız için üzgünüm. Onlardan özür diliyoruz. Takımlarını iç sahada galip görmek istiyorlardı. Bunun için elimizden geleni de yaptık ancak yedek kulübesinden gelenlerin katkısı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız. Gerek psikolojik, gerek fiziksel olarak onların daha iyi hazırlanması için çaba göstereceğiz. Uzun bir yolculuğumuz var. Yolculuk esnasında zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Taktik olarak ilk yarıdaki oyunumuzu devam ettiremedik. Maç berabere de bitebilirdi. Rakip oyuncu 30 metreden bir vuruş yaptı, kalecinin talihsizliği, tutamadı. Bunları anlatmanın bir faydası yok. Nihayetinde yenildik."





İLGİLİ VİDEO