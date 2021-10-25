Mustafa Reşit Akçay: "Futbolun içinde bu var"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Gençlerbirliği'ne mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Reşit Akçay: 'Futbolun içinde bu var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 00:50
TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybeden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıya taşıyamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, üst üste 4 maç galip geldikten sonra sahalarında bu maçı da kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını ifade etti.

"Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz ancak futbolun içinde bu var." diyen Akçay, şunları kaydetti:

"Takımıma güvenim her zamankinden daha da arttı. Taraftarımız için üzgünüm. Onlardan özür diliyoruz. Takımlarını iç sahada galip görmek istiyorlardı. Bunun için elimizden geleni de yaptık ancak yedek kulübesinden gelenlerin katkısı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız. Gerek psikolojik, gerek fiziksel olarak onların daha iyi hazırlanması için çaba göstereceğiz. Uzun bir yolculuğumuz var. Yolculuk esnasında zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Taktik olarak ilk yarıdaki oyunumuzu devam ettiremedik. Maç berabere de bitebilirdi. Rakip oyuncu 30 metreden bir vuruş yaptı, kalecinin talihsizliği, tutamadı. Bunları anlatmanın bir faydası yok. Nihayetinde yenildik."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.