Mustafa Reşit Akçay: 'Elimde protokol idman yapıyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi 12 Haziran'da başlatma kararı almasının ardından çalışmalarına hız veren Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e açıklamalarda bulundu.Akçay, ligin oynanma kararını iki farklı şekilde yorumlayarak, "İnsancıl açıdan bakarsam oynanmasın derim ancak kulüpler açısından baktığımızda iş değişebiliyor. Çünkü ligde çok farklı hesaplar yapan takımlar var. Fakat insan sağlığı hepsinden önemli" dedi. İdmanlara başladıklarını ancak bazı oyuncuların endişeli olduğunu da kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Biz antrenman yaparken veya maç oynarken maske takamayız. Çünkü tempo yüksek ve oksijen almak zorundayız" şeklinde konuştu.TFF'nin yayınladığı 'Futbola Dönüş Protokolü'ne uymanın zor olduğunu vurgulayan Akçay şunları söyledi: "Her takım mümkün olduğunca protokole uymaya çalışacak. Ancak uyamazsak ne olacak, ceza mı yiyeceğiz? Tamamını okuduk, elimizde broşürlerle dolaşıyoruz ve kurallara uymaya çalışıyoruz. Sonuçta sağlıkçılar hazırladı ama uymak gerçekten güç. Temasa dayalı bir oyun oynuyoruz. İkili mücadele olmadan futbol olmaz. Dolayısıyla risk bizim için her zaman yüksek."Futbolcuların da süreçten ciddi şekilde etkilendiğinin altını çizen Akçay, "Durumu anlatıyoruz ancak ne kadar anlatırsan anlat insan psikolojisi çok farklı. Bazı oyuncular gerçekten çok daha yüksek hassasiyete sahip. En önemli konulardan bir tanesi ise ligler başladığında seyahatin nasıl olacağı ve konaklama koşulları bence. Şu an bazı oyuncularımın psikolojisi iyi değil. Sürekli testlere giriyoruz ve bu bir mecburiyet aslında. Lig başlayana kadar olan süreçte 4 tane teste gireceğiz. Bu bir anlamda oyuncuların rahatlaması için de fırsat" dedi.Küme düşme potasında olan bir takımın teknik direktörü olarak söylediklerinin yanlış anlaşılabileceğini de aktaran Akçay, "Bu nedenle yönetimle bir değerlendirme yaptık ve çok fazla konuşmamaya, iş yapmaya çalışacağız. Çünkü bulunduğumuz konum nedeniyle yaptığımız açıklamalar hep farklı noktalara çekiliyor" dedi.Koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncusunun (Faty) son testinin negatif olduğu müjdesini de veren Akçay, "Ancak bu yeterli değil. Oyuncumuz 14 gün daha karantinada kalacak ve sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak" diye konuştu.