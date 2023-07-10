Mustafa Reşit Akçay, Batman Petrolspor ile anlaştı

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da deneyimı olan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devrinin ardından 3 yılda Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen, geçen sezon 2'nci Lig'deyken küme düşen ve yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, geçmiş yıllarda Süper Lig'te birçok takım çalıştıran 64 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı. TPAO Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Mustafa Balaban, Cemal Kaya, Mert Nasıroğlu katıldı.



Petrolspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Akçay, Batman'a gelişiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig hedefinin kendisini cezbettiğini belirten Akçay, ''Davete icabet etmek gerek, bu bizim kültürümüzde vardır. Ben de bu güzel camiadan davet aldım ve koşarak geldim diyebilirim. Oluşturmuş oldukları ortam son derece profesyonel ve aynı zamanda da üç yıl gibi bir proje düşünmüşler. Biz bunun ne kadarında oluruz bunu zaman gösterir ama Süper Lig'e çıkmak için yapılan bir proje var. Bu proje bizi tahrik etti ve aynı zamanda buraya gelişimizi kolaylaştırdı. Camianın gücünü biliyoruz, güzel ve nadide bir camia. Doğu'nun da Paris'i gibi olan bir şehre geldik. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Amacımız bu davete icabet etmemizle birlikte oluşacak enerjiyi de pozitif hale çevirmek ve takımımızı şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmaktır. Umarım bunu başarırız. Başaracağımıza inanıyoruz, bunun için buradayız. Bize oluşturulan profesyonel ortamı da çok beğeniyoruz. Ekip olarak bu ortamı kolaylaştırıcı bir zemin olarak değerlendiriyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz'' dedi.



Kariyerinde Trabzonspor, Osmanlıspor, Ankaragücü gibi Süper Lig takımlarının yanı sıra 1'inci Lig'de de birçok takım çalıştıran Akçay, ilk kez 3'üncü Lig'de bir takımın başına geçti. 13 Temmuz 2015 tarihinde Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Akçay, takımıyla çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçlarının 7'sinde de yenilgi yüzü görmemişti. Turnuva tarihindeki yenilmezlik serisini sürdüren Akçay, geçen sezon ise 2'nci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da görev almıştı.



