Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mustafa Pektemek, kulübün transfer listesinde bulunuyor.
Birçok Anadolu külübünden transfer önerisi alan ancak Siyah-Beyazlılar'daki 1.4 milyon Euro'luk maaşı hiçbir ekibin verememesi sebebiyle ayrılmama kararı alan Pektemek, bunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.
Beşikaş'ın Mustafa Pektemek ile ilgili olarak nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
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Birçok Anadolu külübünden transfer önerisi alan ancak Siyah-Beyazlılar'daki 1.4 milyon Euro'luk maaşı hiçbir ekibin verememesi sebebiyle ayrılmama kararı alan Pektemek, bunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.
Beşikaş'ın Mustafa Pektemek ile ilgili olarak nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın