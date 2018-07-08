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Mustafa Pektemek'ten Beşiktaş'a ret!

Transfer listesinde bulunan ve bir senelik daha kontratı bulunan Mustafa Pektemek, 1.4 milyon Euro'luk maaşı hiçbir ekibin verememesi sebebiyle ayrılmak istemiyor.

Mustafa Pektemek'ten Beşiktaş'a ret!
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08 Temmuz 2018 13:03
Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mustafa Pektemek, kulübün transfer listesinde bulunuyor.

Birçok Anadolu külübünden transfer önerisi alan ancak Siyah-Beyazlılar'daki 1.4 milyon Euro'luk maaşı hiçbir ekibin verememesi sebebiyle ayrılmama kararı alan Pektemek, bunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.

Beşikaş'ın Mustafa Pektemek ile ilgili olarak nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

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