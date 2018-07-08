Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mustafa Pektemek, kulübün transfer listesinde bulunuyor.Birçok Anadolu külübünden transfer önerisi alan ancak Siyah-Beyazlılar'daki 1.4 milyon Euro'luk maaşı hiçbir ekibin verememesi sebebiyle ayrılmama kararı alan Pektemek, bunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.Beşikaş'ın Mustafa Pektemek ile ilgili olarak nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.