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Mustafa Pektemek'e mesaj: ''Bu fırsatı kullan''

Beşiktaşlı yöneticiler, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 şık golle yıldızlaşan Mustafa Pektemek'e tam not verdi: "Hep böyle kal"

Kaynak: Milliyet
Mustafa Pektemek'e mesaj: ''Bu fırsatı kullan''
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31 Ekim 2018 03:55
Beşiktaş'ın önceki akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve attığı iki şık golle alkışları toplayan Mustafa Pektemek, hem teknik heyet hem de yönetimden övgü aldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin karşılaşma sonrası kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde Mustafa'nın bu oyununu sürdürmesi halinde yeni sözleşmenin gündeme gelebileceği yönünde görüş belirttikleri aktarıldı.

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Pektemek konusunda bir maçlık performansla değerlendirme yapmanın doğru olmadığını dile getiren yöneticilerin, "Fazla abartmamak lazım. Çünkü Mustafa'ya da zarar vermiş oluruz. Kendisi böyle devam etsin, gerisini düşünmesin. Bu takımda Cyle Larin ve Vagner Love kadar o da şans bulmalı. Bu şansı değerlendirirse hem kendisi hem de takım kazanır" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş de Mustafa Pektemek'in performansından çok memnun kaldı. Tecrübeli hoca, Pektemek'in bu performansı nedeniyle Medipol Başakşehir maçındaki kadro planlamasını yeniden gözden geçirecek.



Yine sahada

Quaresma'nın cezalı olması nedeniyle ideal kadroyu değiştirmek zorunda kalacak olan Şenol Güneş'in, Mustafa Pektemek'e yine ilk 11'de şans vermenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. İki sezon önce Medipol Başakşehir'de kiralık olarak top koşturan Pektemek antrenmanlarda ortaya koyacağı performansa göre ilk 11'de görev yapacak veya ikinci yarıda şans bulacak.

27 gol attı

Kartal'a 2011'de 4 milyon euro karşılığında Gençlerbirliği'nden transfer olan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla 137 resmi maça çıkarken, 27 gole imzasını attı. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Başakşehir'de top koşturan Pektemek 43 maçta 9 gol kaydetmişti.

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