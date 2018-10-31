Mustafa Pektemek'e mesaj: ''Bu fırsatı kullan''

'ın önceki akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve attığı iki şık golle alkışları toplayan Mustafa Pektemek, hem teknik heyet hem de yönetimden övgü aldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin karşılaşma sonrası kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde Mustafa'nın bu oyununu sürdürmesi halinde yeni sözleşmenin gündeme gelebileceği yönünde görüş belirttikleri aktarıldı.Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Pektemek konusunda bir maçlık performansla değerlendirme yapmanın doğru olmadığını dile getiren yöneticilerin,ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş de Mustafa Pektemek'in performansından çok memnun kaldı. Tecrübeli hoca, Pektemek'in bu performansı nedeniyle Medipol Başakşehir maçındaki kadro planlamasını yeniden gözden geçirecek.Quaresma'nın cezalı olması nedeniyle ideal kadroyu değiştirmek zorunda kalacak olan Şenol Güneş'in, Mustafa Pektemek'e yine ilk 11'de şans vermenin hesaplarını yaptığı öğrenildi. İki sezon önce Medipol Başakşehir'de kiralık olarak top koşturan Pektemek antrenmanlarda ortaya koyacağı performansa göre ilk 11'de görev yapacak veya ikinci yarıda şans bulacak.Kartal'a 2011'de 4 milyon euro karşılığında Gençlerbirliği'nden transfer olan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla 137 resmi maça çıkarken, 27 gole imzasını attı. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Başakşehir'de top koşturan Pektemek 43 maçta 9 gol kaydetmişti.