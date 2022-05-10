Mustafa Pektemek: 'Şampiyonu pozisyon vermeden eledik'

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Mustafa Pektemek, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Finale yükseldikleri için duyduğu mutluluğu anlatan Pektemek, "Çok mutluyuz. Kendi sahamızda farklı oynayacağımızı biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Çok gol kaçırdık ama sonu güzel bitti. Artık finali kazanmaya yoğunlaşacağız." sözlerini kullandı.



Takım arkadaşlarını Trabzonspor karşısında gösterdikleri mücadele için tebrik eden Pektemek, "Bugün tek forvet oynadığım için Hikmet hoca çok fazla geriye gelmemi istemedi. Bugün herkes müthiş bir performans gösterdi. Ligin şampiyonunu neredeyse pozisyon vermeden yendik." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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