Mustafa Pektemek: ''Quaresma'dan mesajı aldım''

'ın Çaykur Rizespor karşısında kazandığı 3 puanın kahramanlarından, 2 gol atanmaç sonrası mutluluğunu Futbol Şube Sormulusu Ahmet Kavalcı ile paylaştı. Pektemek, "Sabrettim, inandım, çalıştım ve hak ettiğim formayı Çaykur Rizespor maçında giydim. Bu ortamı hazırlayan hocamız Şenol Güneş'e teşekkür ederim" dedi.Maç öncesi Portekiz Milli takımının yıldızı Quaresma ile konuştuklarını vurgulayan Pektemek şöyle devam etti:"Quaresma bu maç öncesi ayrı bir motivasyon içindeydi. Zaten her zaman bizlere çok destek oluyor. Maç başlamadan önce bana geldi ve 'Sahada sürekli beni izle' dedi. Mesajı aldım. Topu her ayağına aldığında onun gideceği yönü takip ettim ve gol hasretimi dindirdim. Sahada böylesine zeki ve ne yaptığını bilen birinin olması çok önemli. Ancak bu galibiyet bir, iki oyuncuya mal edilemez. Başarının perde arkasında tüm takım arkadaşlarım var."Takımın uyum içinde bir karşılaşma oynadığını belirten Mustafa Pektemek, "Defanstan forvete kadar yardımlaştık ve uyum içinde teknik direktörümüz Şenol Güneş'in sistemini harfiyen uyguladık. Ben gol atmamdan çok galibiyete sevindim. Çünkü aldığımız kötü sonuçlar bizi kamçılamıştı. Süper Lig bizim için yeniden başladı. Tribünlerde bize inanan taraftar grubunun bitmek bilmeyen desteği de takımı ayrıca kamçıladı" diye konuştu.