Mustafa Pektemek: 'Kötü bir mağlubiyetti'

Fenerbahçe'ye evinde mağlup olan Kayserispor'da Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Pektemek, "Böyle bir mağlubiyetten sonra konuşmak çok zor. Kötü bir mağlubiyet oldu. Seyircimiz önünde puana ihtiyacımız varken, istediğimiz sonucu almalıydık. Başaramadık! Kötü oynadık, kötü bir mağlubiyet oldu. 45'te 2-0 olması kötü etkiledi. Golü de bulamadık ve sonraki goller kaçınılmaz oldu." dedi.





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