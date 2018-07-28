Mustafa Pektemek: ''Hoca kalmamı istiyor''

Beşiktaş'ta geçen sezon 8 Süper Lig maçına çıkıp sadece 130 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, yeni dönem öncesinde kendisine gelen teklifleri düşük bulması sebebiyle geri çevirmişti.Beşiktaş'tan yeni dönemde 1.7 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak yakın çevresine yaptığı açıklamada,dediği bildirildi.İddialara göre Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Mustafa Pektemek ile ilgileniyor.