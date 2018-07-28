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Mustafa Pektemek: ''Hoca kalmamı istiyor''

Beşiktaş'ta gelecek sezon kalıp kalmayacağı gelecek transferlere bağlı olan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş ile konuştuğunu ve tecrübeli hocanın kendisinin kalmasını istediğini belirtti.

Mustafa Pektemek: ''Hoca kalmamı istiyor''
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28 Temmuz 2018 11:31
Beşiktaş'ta geçen sezon 8 Süper Lig maçına çıkıp sadece 130 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, yeni dönem öncesinde kendisine gelen teklifleri düşük bulması sebebiyle geri çevirmişti.

Beşiktaş'tan yeni dönemde 1.7 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Şenol hocayla konuştum. Kalmamı istiyor" dediği bildirildi.

İddialara göre Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Mustafa Pektemek ile ilgileniyor. 

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