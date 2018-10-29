MUSTAFA PEKTEMEK, TAM 1247 GÜN SONRA...

2 gol atarak gecenin yıldızlarından biri olan Mustafa Pektemek, 4-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu."Baya uzun zaman olmuştu Süper Lig'de ilk 11'de çıkmayalı. Bekledim, sabrettim, çalıştım. Hocam şans verdi, ben de elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın yardımıyla goller attım. Son dönemde hem Avrupa'da hem ligde kaybettiğimiz puanlar sonrası özgüven lazımdı. Bu maç inşallah yeni bir başlangıç olur. Bir maçta olacak iş değil ama başlangıç olur inşallah bizim için. Önümüzde Başakşehir maçı var kazanmamız gereken. Bu maç, o kritik maç öncesinde bize moral oldu."Takım arkadaşlarım da benim golüme, benim kadar sevindi. Onların sayesinde ve yardımlarıyla gerçekleşti goller."Mustafa Pektemek 1247 gün sonra bir lig maçında ilk 11'de forma şansı buldu. 30 yaşındaki futbolcu son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan Bayern Münih maçına 11'de başlamıştı. Mustafa Pektemek, Süper Lig'de ise Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunun 34'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 11'de forma şansı bulmuştu. Mustafa Pektemek böylece 1247 gün sonra siyah beyazlı formayla lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Mustafa Pektemek, Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı buldu.