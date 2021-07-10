Mustafa Pektemek, Alanyaspor'dan ayrılıyor

Alanyaspor forması ile geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan golcü oyuncu Mustafa Pektemek, turuncu yeşilli takımla yeniden anlaşma sağlayamadı.
Kiralık sözleşmesi sona eren Bareiro ve anlaşma yapılmayan Mustafa Pektemek'in ücret konusunda yönetimle anlaşamadığı ifade edildi.
32 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Kaynak: Yeni Alanya
Kiralık sözleşmesi sona eren Bareiro ve anlaşma yapılmayan Mustafa Pektemek'in ücret konusunda yönetimle anlaşamadığı ifade edildi.
32 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Kaynak: Yeni Alanya