Süper Lig'de Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alanyaspor maçı öncesi "Alanya'ya üç puan almak için gidiyoruz. Bir puan alırsak iyi ama üç puan alırsak çok daha iyi. Ancak biz orada asla yenilmeyeceğiz." diyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın iddiası sonuca ulaşmadı. Alanyaspor maçı 2-1 kazandı.



Çaykur Rizespor'un golünü 25. dakikada Montassar Talbi kaydetti. Alanyaspor'un golleri 32. dakikada (penaltı) Adam Bareiro ve 90+7. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.



Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de dört haftadır galibiyet alamayan, üç hafta sonra kaybeden Çaykur Rizespor 26 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Erzurumspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Alanyaspor'dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson'ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Rizespor, rakip alanda faul sonrası topu alan Melnjak arka direğe ortaladı. Talbi'nin iyi yükselerek vurduğu top, yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Maubandje, uzun pasıyla Davidson'ı topla buluşturdu. Rakip alana girer girmez Emir Dilaver'in müdahalesiyle Davidson, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

35. dakikada Alanyaspor'un Salih Uçan ile attığı gol 'VAR' sonrası iptal edildi. Hakem Mete Kalkavan, Ceyhun Gülselam'ın topu aldığı sırada Moroziuk'a faul yaptığını belirledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, Salih Uçan'dan gelen pası son çizgiye inerek içeriye sert ortaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topa Efecan Karaca gelişine vurdu. Top üst köşe direğin yakınından dışarı çıktı.

57. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu ceza sahasına ortaladı. Tzavellas'ın göğsüyle indirdiği topa Ceyhun Gülselam sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci uzanarak çıkardı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Donsah'ın ara pasıyla Michalak kaleyi çapraz gören pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1

Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanyaspor yedek kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Berkan Kutlu, Davidson, Bareiro (Dk. 90 Mustafa Pektemek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Talbi, Dokovic (Dk. 90+2 Fernando), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Boldrin (Dk. 87 Fabricio), Skoda (Dk. 75 Samudio), Soderlund (Dk. 46 Michalak)

Gol: Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Bareiro (Penaltıdan), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38. Meriah, Dk. 65 Gökhan Akkan, Dk. 84 Dokovic, Dk. 86 Talbi, Dk. 90+3 Emir Dilaver, Dk. 90+5 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Efecan Karaca, Dk 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)



