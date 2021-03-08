Mustafa Pektemek: "3 puan için geldik ve aldık"

Alanyaspor'un santrforu Mustafa Pektemek, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Pektemek: '3 puan için geldik ve aldık'
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08 Mart 2021 18:26
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

3 puan için geldiklerini ve başardıklarını dile getiren golcü oyuncu, "Son haftalarda iyi oynuyorduk ancak sonuca yansıtamıyorduk. bugün çok iyi mücadele ettik, iyi bir takıma karşı, çıkış yakalayan takıma karşı kendi evinde kazandık. Bu açıdan çok mutluyuz. 3 puan için gelmiştik ve bunu başardık." dedi.

Gol anını anlatan Pektemek, "Gol anında Ceyhun ile göz göze geldim, oraya atabileceğini hissettim. Aslında golü Ceyhun attı diyebilirim, bana sadece dokunmak kaldı." ifadelerini kullandı.



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