Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Mustafa Karatellik, öğrencilerini atletizme tanıştırarak, müsabakalara hazırlıyor.Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulunda, öğrencileri tarafından çok sevilen Mustafa Karatellik, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "mesleğinde katma değer üreten öğretmenler" listesine seçildi.Mustafa öğretmenin imkansızlıklara rağmen şampiyonalara hazırladığı öğrenciler, okullar arası müsabakalarda elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli derecelerle adından söz ettiriyor.Mustafa Karatellik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "İşimi çok severek yapıyorum. Yılın öğretmeni seçilmem, büyük motivasyon oldu. Verilen emeğin karşılığı olduğunu gördüm. Daha çok çalışmak için önümü açtı." dedi.Oğuzeli ilçesinde çalışmaya başladıktan sonra atletizm alanındaki potansiyeli fark ettiğini anlatan Karatellik, "İmkanlarımız gerçekten kısıtlıydı. Çalışacak alanımız yoktu, öğrencilerin malzeme ihtiyacını karşılamamız çok zor oluyordu. Çocuklarımıza spor yaptırmak için şartları zorlayarak bu işi başarabileceğimizi düşündük. Okula ilk geldiğimde çocuklarımı Türkiye derecesi yapacak seviyeye ulaştıracak şekilde plan yapmıştım. İlk yılımızda küçükler atletizm uzun atlamada derece elde ettik." diye konuştu.Okuldaki çocukların, maddi manevi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Karatellik, şunları kaydetti:"Bizim çocuklarımız genelde dezavantajlı durumda olanlar. Öksüz, yetim çocuğumuz çok fazla. Onların hayatına dokunmak, beklentilerini arttırmak istedim. Başarıya aç, kendilerini ifade etmekte zorlanan çocuklar. Spor yaptırarak kendilerine güvenmelerini sağlamak istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımız çocukların kavgacı olduğunu söylerdi. Spora başladıktan sonra durulduklarını bildirdiler. Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü elde eden kızlarım var."Karatellik, okullar arası kros Türkiye birinciliğinde şampiyonluğu bulunan öğrencisi Buse Mayda'nın, 14 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 1000 metre mesafe koşusunda birinci olduğunu, okullar arası puanlı atletizm yarışmasında ise 1500 metrede ikincilik elde ettiğini söyledi.Öğrencilerinin ortaokuldan mezun olduktan sonra lise ve üniversitede spora devam etmelerini istediğini, bu konuda da yönlendirmeler yaptığını dile getiren Karatellik, spor lisesine, beden eğitimi öğretmenliğine giden öğrencilerinin bulunduğunu, gençlerin, başarılarının yanı sıra topluma faydalı bireyler olmaları için çalıştığını ifade etti.Karatellik'in öğrencilerinden 12 yaşındaki Bağdat Özkan ise ilk başladığında atletizmle ilgili bilgisinin olmadığını, Mustafa hocası sayesinde bu spora başladığını belirterek, "Bize sporu aşıladı, yarışmalara hazırlıyor. Motive ediyor. Bizim için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.Arda Mayda da 13 yaşında olduğunu, okula geldikten sonra atletizm sporuyla uğraşmaya başladığını belirterek, "Mustafa hocamız bize büyüklük yaptı, atletizmle tanıştırdı. Üzerimizde büyük emekleri var." ifadelerini kullandı.13 yaşındaki Asiye Kılıç ise öğretmenlerinin kendilerine, "Düştünüz mü kalkmayı bileceksiniz." dediğini aktararak, "Bizim için çok uğraşıyor. O yüzden ona minnettarız. Her şey için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.