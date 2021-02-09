Mustafa Muhammet: 'Fenerbahçe'den teklif geldi'

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, imza töreninde konuştu.



Sözlerine, "Bismillahirrahmanirrahim." diyerek başlayan Mustafa Muhammet, "Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Sayın başkanımız, sayın Albayrak ve sayın Fatih Terim'e bu transfer için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Fenerbahçe'den teklif aldın mı?" sorusuna Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum" cevabını verdi.



