Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki sözleşmesi çalındı!

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed'in Mısır ekibindeki sözleşmesi ortadan kayboldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki sözleşmesi çalındı!
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15 Nisan 2021 08:55
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaraylı golcü futbolcu, Mustafa Muhammed'in Zamalek ile sarı kırmızılı kulübe gelmeden önce imzaladığı sözleşmelerin çalındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ZAMALEK'TEKİ SÖZLEŞME ORTADAN KAYBOLDU

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki kontratı, kulübünde sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

KULÜPTE ÇIKAN KRİZ İSTİFA GETİRDİ

Mısır basınında yer alan haberde; 'Mustafa Muhammed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.



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