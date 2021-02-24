Mustafa Muhammed'in yerine Brezilyalı forvet

Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kaptıran Fransız ekibi AS Saint-Etienne, yeni golcü için arayışlara başladı.



Ekonomik sıkıntı içerisinde olan Saint-Etienne, ucuz yollu bir golcü alabilmek adına bu kez rotayı Bulgaristan'a kırdı.



Saint-Etienne, Bulgaristan'da Tsarsko Selo ile Botev Plovdiv'in 2-2 berabere kaldığı maçı scoutlar aracılığıyla takip etti.



Bulgar basını, Mustafa Muhammed'i alamayan Saint-Etienne'in Tsarsko Selo'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Cordeiro Costa'yı izlediğini duyurdu.



Anderson Cordeiro Costa, Bulgaristan'da bu sezon 17 lig maçında 2 gol atarken, oyun içindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



