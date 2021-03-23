Mustafa Muhammed'in çantasını çalan Cezayirli çıktı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in başına gelen talihsiz olay geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bir AVM'de meydana geldi.



İddiaya göre bir süre alışveriş yapan Mısırlı futbolcu ve bir arkadaşı ellerine kahvelerini aldılar, bir banka oturup sohbet etmeye başladılar. Bu sırada arkalarından gelen bir kişi banka bıraktıkları çantayı alarak kaçtı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi.



O HIRSIZ YAKALANDI



Bir süre sonra çantasının çalındığını fark eden golcü oyuncu, hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli, geçtiğimiz gün Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.



Cezayirli şüpheli Heccene A. ile birlikte futbolcunun çantası da içi boş olarak bulundu. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÇANTANIN ÇALINMA ANI KAMERALARA YANSIDI



Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde şüphelinin futbolcunun arkasına oturup çantayı aldığı ve elindeki poşete koyup hızla kaçtığı görülüyor.



