Mustafa Muhammed'i sezon sonuna kadar izleyecekler

Galatasaray'ın Mısır Ligi takımı Zamalek'ten satına alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılılarda kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.



Sarı-kırmızılıların 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için 4 milyon dolarlık opsiyon hakkı bulunuyor. Abdurrahim Albayrak "Temmuz 2022'ye kadar Mustafa Muhammed'i satın alabiliriz" dedikten sonra Mısır basınına yaptığı açıklamada "Bonservisini bu yıl satın alacağız" dedi.



AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE



Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in bonservisi için hareket geçmesindeki en büyük etken Avrupa kulüpleri oldu. Baştan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace olmak üzere, Avrupa'da birçok kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcu için takibe başladı. İngiliz ve İtalyan takımlarının gündemine gelen Mustafa Muhammed'i kaptırmak istemeyen Galatasaray'ın sezon biter bitmez opsiyonu kullanmayı düşündüğü ortaya çıktı.



PALACE SEZON SONUNA KADAR...



Öte yandan Crystal Palace'ın sezon sonuna kadar Mustafa Muhammed'i takip edeceği, raporların olumlu olması halinde, Mısırlı golcü için Zamalek ve Galatasaray ile görüşüleceği bilgisine ulaşıldı.



