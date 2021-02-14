Mustafa Muhammed'e YouTuber tercüman!

Galatasaray Kulübü, yeni transferi olan Mustafa Muhammed'e özel bir tercüman tuttu.

Haber; Sabah
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Mustafa Muhammed'e YouTuber tercüman!
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14 Şubat 2021 12:38
İngilizcesi yeterli düzeyde olmayan Mustafa Muhammed'e kulüp tarafından tercüman tutuldu.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki, Mısırlı golcünün imza töreninde de tercümanlığını yapmıştı. Mustafa Muhammed'in instagram takipçi sayısı derbideki golüyle 1.1 milyona ulaşırken, YouTuber olduğu ortaya çıkan tercümanı olan Makki, YouTube hesabında 1.5 milyon aboneye sahip.

1.5 sezon için kiralanan ve 2022 yaz transfer dönemi için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Muhammed, Türkiye'de forma giydiği F.Bahçe, Başakşehir ve Alanya maçlarında da gol katkısı yapmayı başardı.



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