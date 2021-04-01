Mustafa Muhammed'den transfer cevabı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, transfer iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı

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Mustafa Muhammed'den transfer cevabı
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01 Nisan 2021 11:56
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Lazio ve Manchester United iddiaları gündeme gelmişti.

Ülkesinde bir gazeteye konuşan Mustafa Muhammed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.

23 yaşındaki golcü ayrıca en büyük hayalinin Mısır formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.

DİL ÖĞRENİYOR

Mustafa Muhammed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı ve İngilizce öğrenmeye başladı

Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkacak

8 MAÇTA 5 GOL

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mustafa Muhammed, 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



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