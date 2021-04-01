Mustafa Muhammed'den transfer cevabı

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Lazio ve Manchester United iddiaları gündeme gelmişti.



Ülkesinde bir gazeteye konuşan Mustafa Muhammed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.



23 yaşındaki golcü ayrıca en büyük hayalinin Mısır formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.



DİL ÖĞRENİYOR



Mustafa Muhammed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı ve İngilizce öğrenmeye başladı



Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkacak



8 MAÇTA 5 GOL



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mustafa Muhammed, 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



