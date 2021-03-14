Mustafa Muhammed'den Falcao paylaşımı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Radamel Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı.

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Mustafa Muhammed'den Falcao paylaşımı
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14 Mart 2021 14:15
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.

Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mustafa Muhammed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.





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