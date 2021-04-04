Mustafa Muhammed yokları oynuyor

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten renklerine bağladığı Mustafa Muhammed, son haftalarda adeta kayboldu.

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Mustafa Muhammed yokları oynuyor
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04 Nisan 2021 11:36
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Mücadeleye Radamel Falcao'nun ilk 11'de başlaması beklenirken, Fatih Terim ise Mustafa Muhammed'i sahaya sürdü

Galatasaray'a çok çabuk uyum sağlayan ve çıktığı ilk 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez sallayan Mustafa Muhammed, sonrasında adeta yokları oynamaya başladı.

Fatih Terim'in, Hatayspor karşısında Radamel Falcao'yu yedek başlatıp, ilk 11'de sahaya sürdüğü Muhammed, son derece etkisiz bir futbol ortaya koydu. Bunun sonucunda 1 isabetsiz şutla oynayan Mısırlı forvet, ikinci yarıda yerini Falcao'ya bıraktı.



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