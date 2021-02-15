Mustafa Muhammed, yeni bir rekorun peşinde

Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, bir sonraki Alanya maçında da fileleri sallarsa, Aslan'da 2012-13 sezonunda çıktığı ilk 5 resmi maçta da gol atan Umut Bulut'tan sonra bunu başaran ilk futbolcu unvanını kazanacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, yeni bir rekorun peşinde
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15 Şubat 2021 09:18
Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, üst üste 3. kez ilk 11'de forma giydi.

İlk maçında Başakşehir'e, sonra da derbide Fenerbahçe'ye, kupada Alanya'ya gollerini atan Muhammed, Kasımpaşa karşısında da etkiliydi.

İlk devrede onun kafa vuruşunda dönen topu tamamlayan Kerem, Aslan'ı 1-0 öne geçirdi.

Çöl ikliminin hakim olduğu Mısır'da son maçını 23 Ocak'ta Aswan karşısında 17 derece sıcaklıkta oynayan 23 yaşındaki forvet, muhtemelen kariyerindeki ilk karlı havadaki maçını pazar günü oynadı.

Muhammed, alışık olmadığı hava koşullarında yine harika oynadı ve 89. dakikadaki kritik penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Ağustos 2017'den (Bafetimbi Gomis) bu yana forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olan Mısırlı forvet, bir sonraki Alanya maçında da fileleri sallarsa, Aslan'da 2012-13 sezonunda çıktığı ilk 5 resmi maçta da gol atan Umut Bulut'tan sonra bunu başaran ilk futbolcu unvanını kazanacak. 



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