'Mustafa Muhammed ve Onyekuru 14 puan kazandırdı'

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor engelini Mustafa Muhammed'in iki golüyle geçti. Mısırlı golcü hakkında Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal'dan dikkat çeken yorumlar geldi.



İşte Reha Kapsal'ın Mustafa Muhammed'la ilgili sözleri...



"Galatasaray oyun kalitesi olarak istenilen seviyede oynamadığı 90 dakikada doğaçlama, bireysel oyuncu performansıyla şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı. Bu galibiyetlerin en büyük sebebi devre arası yapılan nokta atışı transferler.



Onyekuru'nun 2 maçta attığı 3 golle kazandırdığı 6 puan.



Muhammed Mustafa'nın, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki penaltı golü ve Erzurumspor maçında attığı gollerle kazandırdığı 8 puan önemliydi. İki oyuncunun bireysel performansından 14 puan kazandı sarı-kırmızılılar.



Muhammed Mustafa saha içinde gol umudu her zaman açık bir oyuncu.



Santrfor olarak da yerden-havadan ve diğer oyun becerileri yüksek olan, gol vuruşu kaliteli bir oyuncu. En önemlisi de kişilik olarak da her hafta üzerine koyarak oynadığı maçlarda hareket ve davranışlarında hiçbir değişiklik olmadan kendi işini yapan mütevazi tavırları. Bence bu attığı gollerden bile daha kıymetli.."



