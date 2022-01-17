Mustafa Muhammed ve Feghouli beklentilerin uzağında kaldı

Galatasaray ligde kötü sonuçlar almaya devam ederken, Afrika Uluslar Kupası'ndaki iki oyuncusu da, Kamerun'daki turnuvaya beklenen başlangıcı yapamadı. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli formasını giydikleri ülkelerinin milli takımlarında, geride kalan ikinci maçların ardından beklentilerin uzağında kaldı.



Her iki futbolcu da karşılaşmalara ilk 11'de başlarlarken, bu maçların hiçbirisinde 90 dakikayı tamamlayamadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mustafa Muhammed Mısır, Sofiane Feghouli'nin ise Cezayir Milli Takımı'ndaki kendi maçlarında hep aynı dakikalarda dışarı çıkmaları ise ilginç bir tesadüf oluşturdu.



Mustafa direği geçemedi



Mustafa Muhammed, Nijerya ve Gine Bissau maçlarının ikisinde de tam 58. dakikada oyundan alındı. Feghouli ise Sierra Leone ve Ekvator Ginesi maçlarının ikisinde birden 64. dakikada kenara geldi. Feghouli turnuva öncesi sakatlığını atlatıp form tutmaya çalışırken, Mustafa Muhammed ise Salah'ın golüyle ilk galibiyetlerini aldıkları Gine Bissau karşısında, etkisiz kaldığı ilk maçına göre biraz daha hareketli göründü, bir topunun direkten döndüğü mücadelede şanssızlık da yaşadı.



Feghouli erken dönebilir



Sofiane Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir, dün gece aldığı sonucun ardından bir krizin içine girdi. Turnuvanın son şampiyonu olan ve yine şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Cezayir ilk maçında Sierra Leone karşısındaki beraberliğin ardından dün gece ise Ekvator Ginesi karşısında şok bir yenilgi aldı. Cezayir Milli, Takımı gruptaki son maçında karşılaşacağı lider Fildişi Sahilleri'ni yenemezse turnuvaya veda edebilecek. Bu durumda Feghouli, Kamerun'dan ayrılarak Galatasaray'a geri dönecek.





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