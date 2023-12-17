Mustafa Muhammed suskun kaldı, Nantes evinde kaybetti

Ligue 1'in 16'ıncı haftasında Nantes, evinde Brest'e 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mustafa Muhammed suskun kaldı, Nantes evinde kaybetti
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17 Aralık 2023 16:54
Ligue 1'in 16'ıncı haftasında Nantes, evinde Brest'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi Brest, 2-0 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Hugo Magnetti ve 57. dakikada Steve Mounie kaydetti.

Nantes'te Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, 90 dakika boyunca sahada kaldı ve suskun kaldı.

Yenilmezlik serisini 5'e çıkartan Brest, bu galibiyetle birlikte 28 puana ulaştı. Nantes ise 18 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Brest, Lorient'i konuk edecek. Nantes ise deplasmanda Lyon ile karşılaşacak.

 

 

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