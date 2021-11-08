Beşiktaş derbisinde penaltıcı olmamasına rağmen topu alan ve golle sonuçlandıramayan Mustafa Muhammed sözünü tuttu..



Mısırlı oyuncu, Karagümrük maçı öncesinde. 'Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim" demişti.



Mustafa Muhammed, 63. dakikada oyuna girdi ve görevini yerine getirdi. Maça dahil olur olmaz Galatasaray'ı hareketlendiren sarı-kırmızılı oyuncu, fırsatcılığını konuşturdu, Galatasaray da yenilgiden kurtuldu.



Teknik direktör Fatih Terim ise değisşikliklerdeki gecikme nedeniyle yorumculardan tarafından eleştirildi.





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