Mustafa Muhammed, sınıfı geçemedi

Galatasaray'da Mustafa Muhammed, Altay maçında kendisine verilen şansı yine kullanamadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, sınıfı geçemedi
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06 Aralık 2021 09:21
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in form grafiğinde belirgin düşüş gözleniyor.

Altay maçına ilk 11'de başlayan Mısırlı forvet etkisiz kalırken, Halil Dervişoğlu ve oyuna sonradan giren Diagne ise golleri ile dikkat çekti.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Lazio deplasmanında Mbaye Diagne ile başlama kararı aldığı öğrenildi.


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