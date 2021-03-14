Mustafa Muhammed sessiz kaldı!

Galatasaray'da cezasının ardından 11'e dönen Mustafa Muhammed, çift forvette sessiz kaldı.

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Mustafa Muhammed sessiz kaldı!
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14 Mart 2021 12:00
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Cezası yüzünden Sivas maçında oynayamayan Mustafa Muhammed, Kayseri'de formasına kavuştu.

Fatih Terim, geçen hafta 2 gol atan Falcao'dan da vazgeçmedi ve dün ilk kez hücumda çift forvet Falcao-Muhammed ikilisiyle başladı.

Kolombiyalı, ağları sarsarken, sessiz kalan Mısırlı futbolcu, 68'de yerini Kerem'e bıraktı. Ligde 5 gol atan Muhammed dün kaleye 4 şut gönderdi, 1 isabet buldu.



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