Mustafa Muhammed sessiz kaldı!

Cezası yüzünden Sivas maçında oynayamayan Mustafa Muhammed, Kayseri'de formasına kavuştu.
Fatih Terim, geçen hafta 2 gol atan Falcao'dan da vazgeçmedi ve dün ilk kez hücumda çift forvet Falcao-Muhammed ikilisiyle başladı.
Kolombiyalı, ağları sarsarken, sessiz kalan Mısırlı futbolcu, 68'de yerini Kerem'e bıraktı. Ligde 5 gol atan Muhammed dün kaleye 4 şut gönderdi, 1 isabet buldu.
Fatih Terim, geçen hafta 2 gol atan Falcao'dan da vazgeçmedi ve dün ilk kez hücumda çift forvet Falcao-Muhammed ikilisiyle başladı.
Kolombiyalı, ağları sarsarken, sessiz kalan Mısırlı futbolcu, 68'de yerini Kerem'e bıraktı. Ligde 5 gol atan Muhammed dün kaleye 4 şut gönderdi, 1 isabet buldu.