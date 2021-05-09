Mustafa Muhammed, sedyeyle kenara geldi

Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Mustafa Muhammed sakatlandı.

Abone Ol
Mustafa Muhammed, sedyeyle kenara geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2021 00:16
Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı - kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Mustafa Muhammed, mücadelenin son dakikalarında sakatlandı.

Necip Uysal ile girdiği mücadelede sol ayağından sakatlanan Mısırlı santrfor, saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.