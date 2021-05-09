Mustafa Muhammed, sedyeyle kenara geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı.
Sarı - kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Mustafa Muhammed, mücadelenin son dakikalarında sakatlandı.
Necip Uysal ile girdiği mücadelede sol ayağından sakatlanan Mısırlı santrfor, saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.
Sarı - kırmızılılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Mustafa Muhammed, mücadelenin son dakikalarında sakatlandı.
Necip Uysal ile girdiği mücadelede sol ayağından sakatlanan Mısırlı santrfor, saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.