Mustafa Muhammed, saymaya devam ediyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.
Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.
Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.