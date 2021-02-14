Mustafa Muhammed, saymaya devam ediyor!

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mustafa Muhammed, gollerine devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Muhammed, saymaya devam ediyor!
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14 Şubat 2021 18:58
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı.

Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren golü kaydeden Mustafa Muhammed, 4. resmi maçında 4 gole ulaştı.



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