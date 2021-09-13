Mustafa Muhammed şaşkınlık yarattı!

Galatasaray'ın 2021 Ocak transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor.



Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisnde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.



Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mustafa Muhammed, bu sezon oynadığı 3 Süper Lig maçı, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra ilk 6 maçta 6 gol atan Mustafa Muhammed, bu kez 9 maçı da boş geçti.



Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mustafa Muhammed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.



YAZAR GÖRÜŞÜ | OSMAN ŞENHER: "BİR PROBLEM YAŞIYOR"



"Mustafa Muhammed... Bu çocuk belli ki problem yaşıyor. İlk geldiği zamanki futboluna bakıyorum, bir de dün geceki performansına... Sadece ona da kızmamak lazım. Orta sahadan bir tek top gelmiyor, kanatlardan orta yok. Ne oluyor, o da kaybolup gidiyor."



