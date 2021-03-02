Mustafa Muhammed, Salah'ı solladı

Galatasaraylıların yeni sevgilisi Mustafa Muhammed, Mısır basınının da dilinden düşmüyor. Genç golcü, Muhammed Salah'ı geçerek en iyi başlangıç yapan Mısırlı oldu.

Haber; Akşam
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Mustafa Muhammed, Salah'ı solladı
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02 Mart 2021 11:06
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Mustafa Muhammed'in, Galatasaray performansını öven "kora11.com" sitesi, "Muhammed Salah'ın başaramadığını başardı" başlığıyla duyurduğu haberde şu ayrıntılara yer verdi: "Avrupa'daki Mısırlılar için tarih yazmaya devam ediyor. Rakamlar onun yaşayan Mısır efsanesi Muhammed Salah'ı geçtiğini gösteriyor. B.B. Erzurumspor'a 2 gol atan ve 6 gole ulaşan Mustafa, tarih boyunca bunu başaran ilk Mısırlı profesyonel futbolcu oldu. Salah, Basel'le profesyonel olduktan sonra ilk 6 maçta sadece 2 gol atabilmişti."

Bir başka Mısır sitesi "emaratalyoum.com"da, "Mustafa Muhammed, Salah'ı yendi ve yeni bir dünya yıldızı rezervine sahip olduğunu gösterdi" başlığıyla benzer istatistiklere yer verdi.

EL SAKA: "TÜRKİYE'YE GİT"

Daha önce Türkiye'de başarılı bir kariyere imza atan Mısır'ın eski kaptanı El Saka, Mustafa'ya yaptığı tavsiyeleri "On Sport FM"e anlattı: "Mısırlı profesyonellerin engelinin adaptasyon olduğunu ve oradaki insanların Mısır'a olan sevgisi nedeniyle Türkiye'de adapte olmanın kolay olduğunu söyledim."

GHARIB: "İYİ Kİ ASLAN OLDU"

Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Shawki Gharib, Mustafa Muhammed'in hedefinin Premier Lig olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gittiği için mutlu oldum. Çünkü Galatasaray kendisine gelen Fransız teklifinin (St. Etienne) aksine şampiyonluklar için yarışıyor." dedi.





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