Galatasaray'dan Fransa Ligi (Ligue 1) ekipleriden Nantes'in yolunu tutan Mustafa Muhammed'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nantes'in teknik direktörü Antoine Kombouare'nin Mısırlı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği iddia edildi.



MUHAMMED İÇİN FLAŞ RAPOR



Mısır basınında yer alan habere göre; Antoine Kombouare golcü futbolcu Muhammed'in gelecek sezon da Nantes forması giymesini istediğini yönetim ile paylaştı.



"BİZDE DEVAM ETMELİ"



Takımda performansından memnun olmadığı isimleri de yönetimle paylaşan Kombouare'nin, "Mustafa Muhammed başka bir kültüre geldi ama uyum sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyden önce kolektif oyuna yatkın. İlerleyen dönemlerde daha da iyi performans sergileyeceğine eminim. Bizimle devam etmeli" dediği belirtildi.



MUSTAFA MUHAMMED'İN PERFORMANSI



Mustafa Muhammed, bu sezon Nantes ekibinde 18 maçta 1123 dakika süre aldı ve 4 gol 1 asist üretti. Golcü ismin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Nantes ile Galatasaray, sezon sonunda bir görüşme yapacak.



GALATASARAY KAÇ PARA KAZANACAK?



Galatasaray, Nantes ile anlaşma sağlarsa kulübün kasasına 5 milyon 750 bin euro girecek. Sarı-kırmızılılar kiralama bedeli olarak ise 250 bin euro almıştı. Toplamda kasaya giren rakam satış gerçekleşirse 6 milyon euroyu bulmuş olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ