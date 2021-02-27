Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Zaki, "Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefi nin İngiltere olduğunu belirtti. O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu.



"İNANILMAZ ADIMLAR ATACAK"



Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı.



22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF



Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.



