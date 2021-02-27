"Mustafa Muhammed, Premier Lig'e gidecek"

Mısırlı eski futbolcu Amr Zaki, "Mustafa'yla konuştum. Ona 2 sene içinde İngiltere Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin bu olduğunu belirtti" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Mustafa Muhammed, Premier Lig'e gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2021 11:27
Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Zaki, "Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefi nin İngiltere olduğunu belirtti. O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu.

"İNANILMAZ ADIMLAR ATACAK"

Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı.

22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için