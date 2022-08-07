Mustafa Muhammed oynadı; Angers-Nantes yenişemedi

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Galatasaraylı Mustafa Muhammed'in kiralandığı Nantes, deplasmanda Angers ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mustafa Muhammed oynadı; Angers-Nantes yenişemedi
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07 Ağustos 2022 17:54
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Angers, Nantes'i konuk etti. Jean-Bouin Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sezon başında Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i kiralık olarak kadrosuna katan Nantes'ta Mısırlı golcü maça yedek başladı. Golcü oyuncu 71. dakikada Evann Guessand'ın yerine oyuna girerek ligde ilk maçına çıkmış oldu.

Ligue 1'de oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde;

Toulouse: 1 - 1 :Nice
Lille: 4 - 1 :Auxerre
Montpellier: 2 - 2 :Troyes
Lens: 3 - 2 :Brest

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