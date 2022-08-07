Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Angers, Nantes'i konuk etti. Jean-Bouin Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Sezon başında Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i kiralık olarak kadrosuna katan Nantes'ta Mısırlı golcü maça yedek başladı. Golcü oyuncu 71. dakikada Evann Guessand'ın yerine oyuna girerek ligde ilk maçına çıkmış oldu.



Ligue 1'de oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde;



Toulouse: 1 - 1 :Nice

Lille: 4 - 1 :Auxerre

Montpellier: 2 - 2 :Troyes

Lens: 3 - 2 :Brest





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