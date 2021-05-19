Mustafa Muhammed olimpiyatta ter dökecek

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed bu yaz fazla bir tatil yapma şansı yakalayamayacak.

Haber; Milliyet
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Mustafa Muhammed olimpiyatta ter dökecek
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19 Mayıs 2021 09:47
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Süper Lig'de sezonun bitmesine karşın Mustafa Muhammed'in futbol mesaisi devam edecek. Galatasaraylı futbolcu Mısır Olimpik Milli Takımı'nın bir parçası olarak Tokyo Olimpiyatları'nda top koşturacak.

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde Mustafa Muhammed'in kadroya çağrıldığı ve önümüzdeki ay başlayacak hazırlık kampına dahil olacağı duyuruldu. Haziran ayı sonunda bu kampın ardından son listenin oluşturulacağı belirtildi.

Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mısır basınındaki haberlere göre Mustafa Muhammed Kaire'ye ayak bastı ve futbolcunun milli takım programı Galatasaray kulübüyle de paylaşıldı.


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