Mustafa Muhammed: 'Olimpiyatta elimden geleni yapacğaım'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki maçlarının tarihleri ile Mısır'ın olimpiyatlardaki maçlarının tarihleri çakışıyor.



Maçlar Temmuz ayında oynanacak. Bu nedenle Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün eleme maçlarında forma giyemeyecek.



Mısır ile olimpiyatta mücadele edeceği için mutlu olduğunu açıklayan Mustafa Muhammed, elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.



Mustafa Muhammed, "Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağım için çok mutluyum. Takım olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arjantin, İspanya ve Avustralya'nın yer aldığı grup oldukça zor. Başarılı olmak için kararlıyız. Olimpiyat madalyası almak kolay değil. Mücadele edeceğiz ve ülkemizi mutlu etmeye çalışacağız. Mısır futbolu için bu jenerasyon elinden gelenin fazlasını yapacak." dedi.



