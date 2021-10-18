Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken bunu Mustafa Muhammed'in artan performansına borçlu...



Mısırlı yıldız, sezon başında Bordeaux'nun kapısından dönerken son anda Cimbom'da kalmıştı. 23 yaşındaki forvet forma giydiği 6 maçta ağları sarsamamıştı. Suskunluğuna Çaykur Rizespor mücadelesinde son vermiş ve 2 defa Karadeniz ekibinin filelerini havalandırmıştı.



AKIL DOLU TAKİP



Mustafa Muhammed Konyaspor maçına çok konsantre başladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında Skubic ile Sehic topa yakındı.



Mısırlı yıldız ise akıllıca onları takip etti. İki Konyalı çarpışında meşin yuvarlak ortada kaldı. Boş ağlara yollamakta zorluk çekmedi. Konya cephesi faul beklese de VAR kontrolünde pozisyonun temiz olduğuna kanaat getirildi. Aslan bu golle 3 puana uzandı.



