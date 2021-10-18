Mustafa Muhammed okları tek tek atıyor!

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed coştu bir kere... Geçtiğimiz hafta Karadeniz ekibinin ağlarını 2 defa sarsan 23 yaşındaki forvet, Konya'yı da boş geçmedi.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed okları tek tek atıyor!
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18 Ekim 2021 12:49
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken bunu Mustafa Muhammed'in artan performansına borçlu...

Mısırlı yıldız, sezon başında Bordeaux'nun kapısından dönerken son anda Cimbom'da kalmıştı. 23 yaşındaki forvet forma giydiği 6 maçta ağları sarsamamıştı. Suskunluğuna Çaykur Rizespor mücadelesinde son vermiş ve 2 defa Karadeniz ekibinin filelerini havalandırmıştı.

AKIL DOLU TAKİP

Mustafa Muhammed Konyaspor maçına çok konsantre başladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında Skubic ile Sehic topa yakındı.

Mısırlı yıldız ise akıllıca onları takip etti. İki Konyalı çarpışında meşin yuvarlak ortada kaldı. Boş ağlara yollamakta zorluk çekmedi. Konya cephesi faul beklese de VAR kontrolünde pozisyonun temiz olduğuna kanaat getirildi. Aslan bu golle 3 puana uzandı.  


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