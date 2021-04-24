Mustafa Muhammed negatif çıktı, Antalya'ya gitti

Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in Antalyaspor maçı kampına dahil edildiğini açıkladı.

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Mustafa Muhammed negatif çıktı, Antalya'ya gitti
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24 Nisan 2021 12:22
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük olacak

Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in koronavirüs testinin negatife döndüğünü ve Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

İşte yapılan açıklama

"Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir."


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