Mustafa Muhammed ne zaman geri dönecek?

Zirve yolunda son derece kritik Trabzonspor maçına çıkacak Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in dönüşüne ilişkin son durum burada...

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Mustafa Muhammed ne zaman geri dönecek?
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21 Nisan 2021 12:47
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki önemli isimlerinin eksiklikleri ile sarsılmıştı. Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncusu Mustafa Muhammed de koronavirüse yakalanmıştı.

Galatasaray, 14 Nisan'da bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve aynı gün içinde Mustafa Muhammed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu. Futbolcuların 10 günlük zorunlu bir karantina süresi bulunmakta ve bu nedenle Mustafa Muhammed, Göztepe maçı sonrasında Trabzonspor ile oynanacak mücadelede de takımıyla birlikte olamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in de karantina süresi, Antalyaspor maçına kadar bitmiş olacak ve oyuncunun yapılacak son testinde negatif sonuç alınması durumunda Antalyaspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ile takımına önemli katkı sağlamıştı.

 



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