Mustafa Muhammed, Nantes'da şov yapıyor

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a sattığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Mustafa Muhammed, Nantes'da şov yapıyor
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03 Eylül 2023 13:52
Galatasaray'dan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın yolunu tutan Mustafa Muhammed, yeni takımında adeta şov yapıyor.

4 MAÇTA 4 GOL

4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet, gol krallığında ise zirveye oynuyor. Yıldız santrfor, bu süre içerisinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi.

5.75 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ancak Nantes, 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nantes, Mustafa Muhammed'in bonervisi için Galatasaray'a 5.75 milyon Euro bonservis ödemişti.

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