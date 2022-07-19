Galatasaray'dan ayrılığı geçen sezon direkten dönen Mustafa Muhammed, bu kez sarı-kırmızılı takıma veda ediyor.Fransa Ligi takımlarından Nantes, Mısırlı golcü için Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonun teklif yaptı. Fransız ekibi, Galatasaray'a 6 milyon euro teklif etti ve yapılan görüşmelerin ardından büyük oranda anlaşma sağlandı.Okan Buruk tarafından kamptaki performansı beğenilmeyen 24 yaşındaki futbolcunun transferine teknik heyetten onay çıktı.Kısa bir süre içerisinde Galatasaray kampından ayrılacak olan Mustafa Muhammed, Fransa'ya giderek önce sağlık kontrolünden geçecek, sona ise resmi sözleşmenin altına imza atacak.Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mustafa Muhammed, 17 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.