Mustafa Muhammed, Mısır'ın aday kadrosuna çağırıldı

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı kadrosunda çağrıldı.
Mustafa, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır'ın Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta forma giyen 23 yaşındaki santrfor, 8 gol kaydetti.
Mustafa, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır'ın Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta forma giyen 23 yaşındaki santrfor, 8 gol kaydetti.