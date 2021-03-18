Mustafa Muhammed, Mısır'ın aday kadrosuna çağırıldı

Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed, Mısır'ın Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed, Mısır'ın aday kadrosuna çağırıldı
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18 Mart 2021 23:27
Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı kadrosunda çağrıldı.

Mustafa, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır'ın Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta forma giyen 23 yaşındaki santrfor, 8 gol kaydetti.



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