Mustafa Muhammed: "Merak etmeyin, kazanacağız!"

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed derbi öncesinde iddialı: "Böyle maçlar her zaman denk gelmez. Saha avantaımızı iyi kullanıp kolay olanı yapacağız. Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz."

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed: 'Merak etmeyin, kazanacağız!'
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05 Mayıs 2021 10:10
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Beşiktaş maçını iple çektiklerini söyledi.

Şampiyonluk şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarını ve bu inançla sahaya çıkacaklarını ifade eden Muhammed, "Beşiktaş sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibin durumunu biliyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I PUANSIZ GÖNDERECEĞİZ"

Mısırlı golcü, "Bizim için de önümüzde iyi bir fırsat duruyor. Sahamızda oynayacağız ve bu avantajı iyi kullanıp, derbide kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz. Galatasaray son maça kadar iddiasını sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

13 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Mustafa Muhammed, takımına 6 gollük katkı yaptı. 



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