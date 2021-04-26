Mustafa Muhammed, kendi parasını çıkardı

Mustafa Muhammed golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek'e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray'a getirdi

Haber; Sabah
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Mustafa Muhammed, kendi parasını çıkardı
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26 Nisan 2021 10:05
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Göztepe maçı öncesinde Koronavirüs'e yakalanan Mustafa Muhammed 10 gün ayrı kaldığı takımına Antalya'da kavuştu. Üst üste 3 test negatif verdikten sonra karantinası cumartesi sabahı biten Mısırlı yıldız, maça saatler kala Antalya'ya geldi. Takım arkadaşlarıyla statta bir araya gelen Muhammed, 0-0'a kilitlenen maçta attığı golle Aslan'ı zirve yarışında tuttu.

Mısırlı santrfor, takımına ligde 8 puan kazandırdı. F.Bahçe ve Antalya deplasmanları ile Erzurum maçında attığı gollerle skoru belirleyen 23 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da son dakikadaki penaltısıyla galibiyeti getirmişti.

Muhammed'in bu 4 maçta tabelayı tek başına değiştirmesi sayesinde TFF'den 10.8 milyon TL bonus alan G.Saray, Mısır kulübü Zamalek'e ödeyeceği 2 milyon dolar (16.7 milyon TL) kiralama bedelinin yarısından fazlasını çıkardı.
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