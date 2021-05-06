Mustafa Muhammed'in yerine Ekuban

Fırtına'da 3. sezonunu geçiren ve bir yıllık kontratı kalan Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.



27 yaşındaki Ganalı yıldızın da birçok talibi var. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de takip ettiği Ekuban için Saint Etienne harekete geçti.



Fransız ekibi, lig bitmeden resmi transfer teklifi yapacağını menajerler aracılığıyla bildirdi.



Etienne'nin 4 milyon euro önereceği öğrenilirken, bordo-mavililerin kapıyı 7 milyon euro'dan açması bekleniyor.



Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.



