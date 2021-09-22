Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in test sonucu, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.



Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mustafa Muhammed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu ortaya çıktı.



Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizdi.



