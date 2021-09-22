Mustafa Muhammed'in test sonucu Terim'i sevindirdi

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed ile ilgili test sonucu, Fatih Terim'i mutlu etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in test sonucu Terim'i sevindirdi
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22 Eylül 2021 10:43
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in test sonucu, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.

Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mustafa Muhammed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu ortaya çıktı.

Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak hazır bir görüntü çizdi.


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